 Advertisement
  • 2017年7月31日 星期一
  • 31º
  • 80%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 娛樂

﻿唐詩詠願拍裸跑戲

2017-07-31 列印
■唐詩詠在張彥博伴奏下唱出《陪著你走》。
■岑麗香即場餵胡諾言食嘢。
Previous Next

　　唐詩詠、岑麗香和「胡仔」胡諾言昨日出席商場活動，跟現場觀眾玩遊戲又唱歌，場面熱鬧。胡仔之前拍「裸跑」戲，報道出街後很多人問他，他說：「我入面有着內褲，出面其實係打底褲，之後會加入打格效果。」有人讚他身形Fit，他稱一直有跑步做運動，同場的唐詩詠都指他身形好Fit，問她可會為拍劇裸跑？她坦言如果劇情需要都會嘗試。岑麗香則獲大會安排拿着玩具BB擺出新手媽媽姿勢，但她直言未有好消息宣佈，現在忙於拍劇，並想先享受多幾年二人世界。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd