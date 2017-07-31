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﻿溫碧霞全家福證夫妻重修舊好

2017-07-31 列印
■溫碧霞甜晒與老公及養子的合照。網上圖片
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　　溫碧霞早前與老公何祖光傳婚變，趁51歲生辰與養子飛往美國散心，有指何祖光為挽救婚姻，特地赴美國陪溫碧霞賀壽。昨日是溫碧霞正日生辰，她在社交網貼上全家福，一家三口笑容燦爛，其中一張相是老公和養子與她慶祝生日切蛋糕，樂也融融，可知復合成功，她更留言：「謝謝你這些日子裏帶給我的快樂和幸福，我們一起笑過哭過以後，原來愛已經成為了我的習慣。謝謝你包容我的一切任性和自我。」
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