﻿溫碧霞全家福證夫妻重修舊好

溫碧霞早前與老公何祖光傳婚變，趁51歲生辰與養子飛往美國散心，有指何祖光為挽救婚姻，特地赴美國陪溫碧霞賀壽。昨日是溫碧霞正日生辰，她在社交網貼上全家福，一家三口笑容燦爛，其中一張相是老公和養子與她慶祝生日切蛋糕，樂也融融，可知復合成功，她更留言：「謝謝你這些日子裏帶給我的快樂和幸福，我們一起笑過哭過以後，原來愛已經成為了我的習慣。謝謝你包容我的一切任性和自我。」