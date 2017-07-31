﻿夏文汐「拗柴」負傷踢拖拍劇

英皇錦標屬英國最高榮譽大賽之一，今屆賽事於香港時間周五晚上在雅士谷馬場舉行，高仕登馬房的三歲雌馬Enable，挾應屆英愛橡樹冠軍銳勢而臨，加上在分齡讓磅制度下受讓十四磅，故一直被捧成二點二五倍的大熱，結果即使臨場落雨跑好至軟地，但Enable的表現並無令捧場客失望。馬兒在休養後復出並於堅持節食減磅上陣的戴圖理胯下，起步守在前列位置，至四百米發力便迅即出頭，以四個半馬位壓倒「當代名著」輕勝，「愛達荷州」跑第三。 練馬師高仕登表示，Enable是他從練以來遇過最好的雌馬，此駒下個目標將是八月二十四日在約克馬場舉行的一級賽約克郡橡樹大賽，然後大有機會出戰法國凱旋門大賽。

2017-07-31