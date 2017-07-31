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﻿夏文汐「拗柴」負傷踢拖拍劇

2017-07-31 列印
■夏文汐左腳貼上藥布，踢拖到拍攝現場。
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　　夏文汐和黎耀祥昨日在酷熱氣溫下為新劇《逆緣》拍一場落雨偶遇戲。夏文汐左腳踝瘀腫，踢拖到場，她透露日前不小心「拗柴」跌倒，膝蓋擦損，但她很專業，埋位即換上高跟鞋；夏文汐笑言自己與劇中角色都信風水，她返港拍劇租住Apartment，入房間見到牀尾對住厨房已心知不妙，想不到行街都扭傷腳，她已要求盡快換房間。夏文汐首次為無線拍劇，與黎耀祥合作感覺良好，拍對望戲時覺對方眼神有火花。

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