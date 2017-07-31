﻿囝囝牛津碩士畢業 阿倫欣喜晒父子合照

譚詠麟（阿倫）的21歲兒子曉風高大靚仔，讀書又叻，日前於英國牛津大學Engineering Science（工程科學）碩士畢業，阿倫放下工作飛往英國見證囝囝重要時刻。阿倫向來不會多談囝囝的事，今次罕有地在網上貼出與囝囝的合照分享喜悅，相中身穿畢業袍的曉風背向鏡頭，阿倫攬着囝囝並豎起手指公，笑不攏嘴，並留言：「太開心了！原來一個不留神Harry Pottam已經碩士畢業了！」阿倫又穿上囝囝的畢業袍和四方帽拍照。



與阿倫老友鬼鬼的曾志偉昨日出席義賣活動，談到曉風碩士畢業，志偉笑阿倫巴閉，又指老友平時有好多秘密，但講到個仔讀牛津、攞獎學金就一輪嘴，好似中狀元。至於曉風有沒有拍拖？志偉說阿倫沒提及，笑謂曉風沒遺傳到老竇的「惹桃花」。