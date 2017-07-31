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﻿老友輪流鬧新房　孫耀威呻未洞房

2017-07-31 列印
■孫耀威婚後翌日即搵真銀！
■孫耀威前日迎娶Macy。 資料圖片
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　　孫耀威（Eric）前日剛與太太陳美詩（Macy）完成婚禮，昨早即出席一公開活動，他甫到場便笑言宿醉未醒有點頭暈，不過結婚一生人一次，被人灌酒在所難免，前晚所有朋友輪流到其酒店房祝賀，目的就是灌醉他，他於凌晨12時許扮醉，最後卻真的醉了，大字型地睡在牀上被朋友影下睡姿，未有洞房。

　　Eric透露，Macy表明婚後以事業為重，快將推出新歌，更取笑太太道：「佢就快出推出新歌，重返樂壇，幾十歲先做樂壇新人，哈哈！如果佢成功我就可以食軟飯喇！」Eric續表示，現在要養多一個人，所以要努力賺錢，對於有傳Macy懷有身孕才要養多一個人？Eric否認其事，並稱會努力，更搞笑問大家可有壯陽藥呢！
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