﻿劉丹慨歎暑假難舉家外遊

劉丹、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿等昨齊為主演的處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳，活動上劉丹開口要求司儀讓在劇中飾演他女兒的蘇韻姿一個獨自講話的機會。劉丹事後表示，因年輕時感到一些前輩不給予他機會，故現在他有機會便給予新人，並大讚蘇韻姿聰明，雖然中文不好但仍能一口氣完成大段對白，又不時在餐廳拿咖啡給他喝。



問到暑假可有機會一家人外遊？劉丹坦言：「真係好難，愷威和新抱楊冪唔知幾時先得閒。」另外，滕麗名對於江美儀再次被指罵新人，滕麗名稱事後即時致電問候江美儀，「江美儀當時都唔在場，真係好無辜，其實鬧新人係好事，我仲係新人時不知幾想有人提點，其實提點你只係唔想你死。」