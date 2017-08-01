 Advertisement
  • 2017年8月1日 星期二
  • 30º
  • 86%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 娛樂

﻿內地巡唱座無虛席 Kary露腹肌回饋Fans

2017-08-01 列印
■露晒腰嘅Kary連唱咗幾首快歌，歌迷勁High。
■Kary邀請了曾為她作曲的師妹AGA合唱《愛是最大權利》。
■Kary穿上全身鋪滿水晶嘅貼身裝束唱歌。
Previous Next

        無開Show幾年嘅吳雨霏（Kary）終於啟動《吳雨霏Come with Me Concert Tour》內地巡迴演唱會，第一站於7月29日在東莞長安體育館舉行。 因為餓Show太耐，香港同內地歌迷都好期待，第一場便全場爆滿座無虛席。

        Kary為了這次演唱會，在一個月前已開始進行地獄式打拳訓練，結果不負眾望，腹肌趕得切見歌迷，Kary表示︰ 「大家有無留意我嘅腹肌？我練得好辛苦！呢一個月我每日早上去訓練，除了為呢個演唱會外，仲想挑戰自己。 」Kary在演唱會中又唱又跳多首快歌，更自彈結他自唱《二十世紀少年》。Kary在台上與大家分享近年的轉變，「去年我休息咗成年，對於我嚟講係一個重新認識自己嘅機會，更發現有好多值得珍惜嘅事。今日做到呢個演唱會我好開心！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd