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﻿《建軍大業》內地票房破2億

2017-08-01 列印
■劉偉強希望電影票房可再進一步！
■左起：張涵予、朱亞文、張天愛與劉昊然齊出席首映。
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　　中國人民解放軍建軍90周年獻禮電影《建軍大業》，昨日在澳門舉行首映禮，由澳門行政長官崔世安、寰亞傳媒集團主席林建岳等擔任主禮嘉賓。導演劉偉強率領演員張涵予、朱亞文、張天愛與劉昊然亮相，談到《建軍大業》於內地已收2億多元人民幣票房，劉偉強希望票房一直衝到9月，自己將跟一眾演員繼續到內地不同地方宣傳。

　　談到香港票房，劉偉強稱之前在可以容納一千名觀眾的新光戲院舉行過試映場，觀眾反應很好，有年輕觀眾覺得可以再拍多些，更有老人家睇得心情激動到顫抖起來。張涵予透露飾演杜月笙，笑言只有珍貴的3分鐘戲，之前還擔心會被剪走。
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