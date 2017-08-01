談到香港票房，劉偉強稱之前在可以容納一千名觀眾的新光戲院舉行過試映場，觀眾反應很好，有年輕觀眾覺得可以再拍多些，更有老人家睇得心情激動到顫抖起來。張涵予透露飾演杜月笙，笑言只有珍貴的3分鐘戲，之前還擔心會被剪走。
《建軍大業》內地票房破2億
談到香港票房，劉偉強稱之前在可以容納一千名觀眾的新光戲院舉行過試映場，觀眾反應很好，有年輕觀眾覺得可以再拍多些，更有老人家睇得心情激動到顫抖起來。張涵予透露飾演杜月笙，笑言只有珍貴的3分鐘戲，之前還擔心會被剪走。
涉非禮 大學男生 項明生被捕
旅遊達人項明生捲入風化案。項一周前涉嫌在其北角的辦公室內強吻一名見工的大學男生，以及摸事主的下體，事主翌日報警，東區警區刑事調查隊接手調查，昨天拘捕項明生。據悉，項明生將向律師尋求協助。 灣仔...
2017-08-01
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建軍90周年慶祝大會 習近平將發表重要講話
今日是解放軍「八一建軍節」，今年適逢建軍九十周年，中央軍委主席習近平前日（七月三十日）在內蒙古朱日和聯合訓練基地，首次舉行沙場大閱兵，聲勢浩大，獲外國學者評為「體現中國軍隊向質量效能型迅速轉變」。今早在北京人民大會堂，將舉行慶祝建軍九十周年大會，習近平將會發表重要講話。 慶祝解放軍建軍九十周年大會將於今早十時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平將出席大會並發表重要講話。屆時中央人民廣播電台、中央電視台和中國國際廣播電台將進行現場直播，人民網、新華網、中國網絡電視台、中國網和中國軍網也將同步直播。慶祝解放軍建軍九十周年閱兵前日在內蒙古朱日和聯合訓練基地舉行，一萬兩千名...
2017-08-01
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普京反擊美國制裁 驅逐755美外交人員
美國國會上周通過加強對俄羅斯實施制裁後，俄羅斯總統普京採取反制措施，周日宣佈美國駐俄國外交人員數目必須削減七百五十五人。美國對俄羅斯的決定表示遺憾，正研究相應措施。 普京在接受電視台訪問時稱，目前仍有逾千名外交官及技術人員在美國大使館及領事館工作，當中七百五十五人必須停止在俄羅斯的活動。俄羅斯外交部於上周五已要求美國在九月一日前將其駐俄外交人員數目減至四百五十五人，與莫斯科在美國的外交人員數目相同，並由今日起禁止美國大使館使用其位於莫斯科西部「銀松林」的度假屋及莫斯科南部「旅行大街」的多所庫房。 美國國會眾議院上周二幾乎以全票通過對俄實施新制裁，參議院兩日後亦壓倒性...
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大埔豪宅氣氛偏淡買賣拉鋸 睇樓人流穩
大埔二手豪宅持續個多月交投偏靜，7月迄今僅錄個位數成交，而6月份亦僅錄15宗成交。最近睇樓人流保持熱鬧，但以租客居多，即使買家亦採觀望態度，還價反應冷淡，業主則仍然企硬，雙方拉鋸，多個屋苑如滌濤山、翡...
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中期稅前盈利近800億 回購添食 滙控發獅威
滙豐控股（005）受惠撥備及支出大減，今年上半年列帳基準除稅前利潤按年上升逾5%至102.43億美元（約799億港元），第二季盈利更勁升46%，至52.82億美元。滙控業績勝預期，加上公佈回購股份最多20億美元，刺激本港股價全日彈升2.6%。該行行政總裁歐智華表示，回購已成集團的恒常管理資本結構的工具，又認為滙控的增長周期可能只是剛開始。 滙控昨中午公佈業績，並同時宣佈將於下半年再回購多達20億美元股份，令去年8月以來的回購金額增至55億美元，其香港股價於下午隨即急升，曾高見78.9元，升幅逾3%，最後收報78.45元，創32個月高位。滙控美國預託證價格則報78.2...
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尼馬打吡話別 今飛往卡塔爾面「聖」
尼馬加盟巴黎聖日耳門進入倒數階段。這名巴塞隆拿前鋒被拍到在周六國家打吡友賽後進入皇家馬德里的更衣室，與相熟球員道別。同時此子完成於上海的商業活動，今日會轉飛卡塔爾接受聖日耳門體測，並領取由該隊主席、卡塔爾商人艾卡利法提供的違約金和稅款，向巴塞贖身。 據西班牙電視台的片段顯示，尼馬周六在國際冠軍盃3:2勝皇馬的賽後，進入銀河艦隊更衣室並逗留十五分鐘，最終拿著沙治奧拉莫斯和卡斯米路的球衣離開。據報這名廿五歲鋒將旨在與皇馬陣中相熟的朋友道別，拉莫斯亦暗示此子可能離隊：「我不知道其去向，每個人都有選擇的自由。但我希望這是最後一件從尼馬手上換來的巴塞球衣。」 領款向巴塞贖身 ...
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JR Gate Tower名古屋人氣新貴
日本本州中部重城名古屋（Nagoya）近年有不少新景點落成，繼遊樂園地LEGOLAND JAPAN及型格商場Maker's Pier相繼開業後，最近在JR名古屋站旁的JR Gate Towe...
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55歲牛一300萬開蓬Benz跑贈自己 梁朝偉揸新玩具買餸
上月尾55歲牛一嘅影帝梁朝偉，生日時與愛妻劉嘉玲恩愛合體慶生，鬼咁開心！原來電眼型男仲秘密豪花近300萬，買咗架新款開蓬Benz跑畀自己。日前下午，「凍齡教主」梁朝偉照舊好casual穿上運動look...
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社論——覓地加新猷 多管齊下增住屋
樓價升不停，差餉物業估價署公佈，上月私人住宅售價指數較前月上升百分之零點七，今年上半年累升百分之九，租金亦步亦趨向上調，無殼一族上樓無望，更要捱貴租。高樓價困擾市民，特首林鄭月娥提出多項房屋構思，公眾期望她在十月首份《施政報告》提出新思維和具體政策，讓市民看得到置業前景。 林鄭月娥提到「首置上車盤」及增加綠置居等，能否解決市民「上車難」的困局，是新政府的最大挑戰。「首置上車盤」是在居屋之上，為無法負擔私樓的中產人士，提供類似夾屋的選擇。 以往港英政府曾委託房協興建夾屋，給收入超過公屋及居屋申請限額的夾心家庭申請，但供應有限，未能幫助中產置業，對平穩樓價也起不了大作用。有意見...
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楊明綸一出即勝
目前在美國學藝的華將楊明綸，於香港時間昨晨在位於肯塔基州的艾利斯園首度登場，結果首匹座騎Flying Tipat（上圖）即在草地千七米賽事以三倍大熱門贏馬，成為歷來首位在美國贏馬的香港華籍騎師，其後他...
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