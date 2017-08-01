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﻿今井不倫情人遭分居妻踢爆說謊

2017-08-01 列印
■日本傳媒紛報道今井和橋本的「偷情」醜聞。
■橋本被老婆嚴斥拋妻棄子！
■今井與橋本被拍得在子彈火車內拖手入睡。
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  現為日本參議院議員的女子組合SPEED成員今井繪理子，日前被雜誌《週刊新潮》揭露與已婚的神戶市議員橋本健「不倫戀」，兩人被攝下與新幹線車廂拖手，又被指齊在大阪的酒店過夜。今井在醜聞曝光後強調和橋本未超越男女之間的界線；橋本就聲稱與妻子在四、五年前婚姻出現問題，一年前申請分居。

  橋本的妻子昨日就透過律師，在當地電視節目開腔踢爆老公上述謊言，她指橋本是在上年8月單方面提出離婚，翌月拋妻棄子搬離寓所，並大幅削減他們的生活費。被問到夫妻感情破裂後是否允許丈夫有新戀情？橋本的妻子道︰「這樣的事根本不存在，純屬謊話！」圖：網上圖片
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