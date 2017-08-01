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﻿錢誘試鏡小孩捱轟 安祖蓮娜斥斷章取義

2017-08-01 列印
  安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）日前接受雜誌《Vanity Fair》訪問期間，除了談及與畢彼特離婚後的心情外，亦提及她執導的新作《First They Killed My Father》。安祖蓮娜透露，為物色該片的主角，以金錢測試前來試鏡的小孩，試鏡導演當時說如小孩說出值得拿錢的理由就可拿走金錢，但工作人員最後搶回金錢，安祖蓮娜觀察他們的反應，小女孩Srey Moch最後獲選。

  有關試鏡手法被批評殘忍，安祖蓮娜昨發聲明，指有關雜誌「斷章取義」，她澄清以金錢利誘小孩是戲中一幕，「搶錢」只是「演習」，她指家長、監護人、照顧小朋友的非政府組織及醫生都在場留意試鏡小孩的舉動，並無意令他們受傷害。
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