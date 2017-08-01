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﻿做完賊王做奸王 林家棟背泰文對白背到成口泡

2017-08-01 列印
■家棟話鄭漢守好搏又有義氣，為達目的令佢師傅贏得選戰，做出好多陰險又奸詐嘅事。
■家棟拍畢電影後雖未至於講得一口流利泰文，但能夠跟泰國演員交流演出好開心。
■家棟大讚葉偉信嘅劇本。
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        林家棟年初憑《樹大招風》中賊王一角狂拎男主角獎，在將上映的《殺破狼．貪狼》中，家棟飾演陰險奸詐又唔多出聲兼充滿疑心的鄭漢守，對於呢個為達目的不擇手段的角色，家棟話：「接拍《殺破狼．貪狼》最大原因，當然係葉偉信刻畫人性嘅劇本。」

        講到要全泰文拍攝，家棟指出：「因為部戲全程喺泰國拍，仲要成部戲都要講泰文，所以劇組喺當地搵咗個泰文老師教我讀對白，而我就每晚收工都即刻返酒店背熟泰文對白。」因為日背夜背，家棟背到成口泡。「最特別係泰文發音好溫柔，有啲說話又似廣東話粗口，好似叫醫生stand by係『Hey摸狗Stand By喂』！」但講到終極最難，家棟話就係導演有時即場改劇本，佢就需要重新學習同消化每一句對白，務求每一粒音都要同泰國人一模一樣，仲要配合身體語言，所以完成後好大滿足感。
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