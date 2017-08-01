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﻿鼎爺工作大增無暇湊孫

2017-08-01 列印
■鼎爺笑言做了譚玉瑛的發言人。
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  李家鼎與譚玉瑛昨日錄影《阿爺廚房》炮製叉燒，談到鼎爺在書展推出的食譜大受歡迎，新書已售罄，要再加印6千本。問會否再出新書？鼎爺表示有考慮，但慢慢來，出得太密不好，不想似呃人。談到該節目令他賺很多，鼎爺笑言這節目不是賺很多，但令他在外接到不少工作，但亦令他沒時間湊孫。

  此外，記者再追問譚玉瑛傳秘婚一事，鼎爺即為她擋駕，表示有或無也不關事。
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