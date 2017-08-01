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﻿陳法拉歸港拍短片

2017-08-01 列印
■法拉特別欣賞柯德莉夏萍，覺得她愈老愈有韻味。
■「活在當下」是陳法拉的人生座右銘。
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　　國際護膚品牌最近再邀請代言人陳法拉由美國回港拍攝最新短片，法拉用自己嚟講故事，鼓勵大家勇於做自己喜歡嘅事，唔好被年齡或環境所限制。因為青春係一種態度，不好被年齡數字定義人生。對於年齡增長及肌膚衰老，法拉認為成熟的女性更能顯出韻味。

  她讀書時便期待盡快踏足社會工作，轉眼間已踏入人生三十的階段，她認為隨著年齡的增長，知識亦隨著每天增長，反而更能帶出獨特魅力和吸引力。
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