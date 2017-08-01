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﻿靚老婆周圍飛

2017-08-01 列印
■劉嘉玲與穿上大學畢業袍的侄仔開心合照。
■早前，劉嘉玲(右)帶埋其自家紅酒品牌「+0」與好友王菲分享。
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　　偉仔要「食自己」，全因靚老婆嘉玲好鬼忙，有自己生意，仲不時返內地賺人仔，日前就飛咗去英國見證侄仔大學畢業，順便玩吓囉！
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