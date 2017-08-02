﻿雷莊𠒇選港姐 新歡舊愛力撐

應屆12位候選港姐日前在台北進行淘汰賽，劉穎敏（Angela）宣告被叮走，大隊昨晚返抵香港，劉穎敏與同房佳麗黃凱琪一起受訪時強調，被叮走並無感到不開心，其他佳麗很關心她，亦認識了很多好朋友，她亦坦言，有機會簽約TVB的話亦會考慮。



雷莊𠒇亦說不捨得劉穎敏，談到有報道指她有中年生意人男友，她澄清男方是前度男友。問到現時有否拍拖？她初時以屬私人問題為由拒答，其後才說現任男友亦支持她參選，前度知她參選並戥她開心呢！







