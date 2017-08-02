﻿拎咗香港永久居民身份證 苟芸慧等男友公佈婚訊

苟芸慧、王君馨、馬詩慧三位子女王曼喜、王麗嘉及王躍穎為海洋公園舉行的《大熊貓時尚生日派對》擔任模特兒，對於有傳明年結婚，苟姑娘話明天（今天）與男友出席活動，由男友說比較好。



苟姑娘自爆已取得香港永久居民身份證，可正式代表香港出賽。王君馨表示好姊妹們也擔心苟姑娘，會為對方祈禱及希望可到場打氣。最近陪賽車手男友出賽的苟姑娘透露其中一場男友發生輕微碰撞，好彩都贏得冠軍，而身為車隊大使的她近日亦勤於練車。



到場欣賞子女行Show嘅馬詩慧滿意子女表現，而仔仔自認表現最好，二女麗嘉即笑弟弟追女仔最有自信，但細佬話自己無女友。問有無替子女接Show?Janet笑言︰「摺埋個摺，香港有咩騷吖?我都想接多啲。」



