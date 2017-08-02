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﻿岑麗香拍親熱戲 唔畀老公睇

2017-08-02 列印
■盈盈同楊明各有另一半，應該唔會有緋聞傳出。
■香香唔肯同強強夫妻檔出騷，希望公私分明。
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        岑麗香、馮盈盈、楊明及黃浩然等出席新劇《果欄中的江湖大嫂》拜神儀式，對於跟黃浩然的首次合作，香香坦然好期待。問到有否咀戲？佢話唔清楚，再問老公強強介唔介意佢拍親熱戲？佢話唔介意但佢選擇唔會畀強強睇，仲會及早訂枱出街食飯免眼冤。

  而飾演酒吧大家姐的馮盈盈表示，男友唔介意佢拍劇衣着性感，事關平時跟他出街同樣背心熱褲；她又預告或會主動向楊明獻出熒幕初吻，並笑說：「人哋明明係淑女，所以角色好難揣摩。」



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