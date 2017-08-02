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﻿莊思敏去峇里度假識男仔

2017-08-02 列印
■Jacquelin（左）收友情價幫Nel Nel行Show。
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        莊思敏(Jacquelin)同胞妹莊思明為張學潤(NelNel)設計嘅旗袍行Show，兩姊妹各戴住價值2,000萬及3,000萬翡翠鑽飾上陣。因為拍劇食到肥晒嘅Jacquelin昨晚飛峇里度假，減肥大計就要等旅行完先開始。佢話：「我係後join，全女班，去到先識男仔啦，睇下識唔識到。」

  阿妹即刻話：「要識機場都可以識嘅！」思明話唔敢同家姐一齊去，話峇里有個詛咒，一男一女去會分手，所以唔好搞佢。
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