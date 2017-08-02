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﻿陳美詩自爆知老公戶口密碼

2017-08-02 列印
■陳美詩（中）聲言從未放棄唱歌。
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　　正式成為孫太的陳美詩（Macy）昨日到商台宣傳新歌，談到曾以「女生宿舍」在樂壇出道，她表示從未放棄唱歌，老公孫耀威竟笑她幾十歲才做樂壇新人，她卻覺得沒年齡所限，只講時機。

　　對於老公望她快些紅就可以食「軟飯」，Macy笑言看他乖不乖，婚後是否分老公一半身家？她坦言兩夫妻沒秘密，更爆自己知老公戶口密碼，讚老公乖不會亂花錢，不過她不想用怕老婆來形容，指兩夫妻要互相尊重。
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