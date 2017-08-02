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﻿G.E.M.派免費個唱飛益街坊

2017-08-02 列印
■G.E.M.大受fans歡迎。
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　　G.E.M.（鄧紫棋）昨日為了宣傳9月舉行的演唱會加開一場，到尖沙咀街頭的貨車上獻唱，還免費送出演唱會門票給圍觀市民。她表示正為演唱會減肥，問到可會與男友Mark一起做運動？她稱男友是造型師，所以她會找專業的教練教她做運動。

　　至於男友可會為她的演唱會服裝提供意見？G.E.M.表示男友沒畀意見；她透露其中一件衫在胸口位置開了一個心形的洞，她笑言：「若減肥不影響胸部位置應該可以撐得起。」
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