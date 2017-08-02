﻿扶阿媽睇跌打再陪嫲嫲飲茶 陳展鵬三代同堂無預單文柔

TVB新劇《同盟》下周推出，「熒幕女友」胡定欣及「新歡」單文柔跟陳展鵬的三角緋聞即被炒熱，直至展鵬「阿媽」鮑起靜開腔確定「阿囝」在她面前承認女友，展鵬女友之名塵埃落定，她還大讚展鵬乖仔又孝順屬超級好仔。鮑姐無吹水，40歲展鵬忙宣傳都會抽時間陪屋企人，周一下午他便放低工作同女友，陪媽咪睇跌打再接埋嫲嫲去飲茶，沿途扶上扶落，又打傘兼拖實老人家，廿四孝「視帝」的確好抵讚。問被孫仔拖實嘅嫲嫲係咪恨飲孫新抱茶時，可愛嫲嫲即答：「新抱茶！新抱茶！」



採訪：方騫平、李權威、梁志明







林峯及黃宗澤等退出大台小生位置，陳展鵬把握機會楔上位，去年仲憑住《城寨英雄》首度獲得視帝，感情事當然想低調處理，無奈被踼爆同2016年落選港姐單文柔摸黑上山頂密會，和「熒幕情侶」胡定欣的緋聞煙幕亦宣告爆破。有說展鵬女友被確定一事令胡定欣好尷尬，更指展鵬驚俾胡定欣Fans喪插而突然甩底唔做新城嘅《同盟》宣傳。



擔遮扶實做到足



真相係展鵬絕非避席，是因為陳媽媽整親搞到膊頭甩骱，傷手不能發力同郁動，痛到連腰都坐唔直，所以翌日展鵬即放低工作帶媽媽去柴灣睇御用跌打師傅，周一下午又抽空陪媽咪去覆診，順道接埋住在附近屋苑嘅嫲嫲去酒樓飲茶。雖然展鵬好忙，但佢對家人好細心，唔會「趕頭趕命」，見他安頓完媽咪後，再駕車去接80多歲的嫲嫲去酒樓，沿途擔晒遮又扶上扶落，仲幫手孭袋。午飯食足1小時，三人叫了盅頭飯同幾籠點心，其間展鵬不斷夾點心服侍兩老，到兩人笑唔停，三代同堂好溫馨。離開時提到飲孫新抱茶，嫲嫲一臉大悅，開心地重複了兩次(孫)新抱茶，恨飲孫新抱茶恨到出晒口。



一講女友落晒閘



記者事後追問展鵬點解唔叫單文柔一齊飲茶？他即避談：「同屋企人飲茶啫！(冇帶女友去見家長咩？)吓？咩年代呀？(嫲嫲恨飲孫新抱茶恨到出晒口喎？) 需要時間，時間會證明。」對於鮑姐玩爆料，展鵬無否認，反而輕鬆回應：「哈，我都係睇報導先知，我都要問問阿媽先，再話你知。因為我年紀都唔細，所以佢都係想我好，總之有好消息就會同大家講。」