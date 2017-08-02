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﻿索女友

2017-08-02 列印
其實幾襯 展鵬同單文柔出席公司記者會，其實佢哋都幾襯。
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  展鵬女友係27歲嘅單文柔（Phoebe），三圍33、24.5、35.5，樣好甜又好身材，最重要聽話唔多口，早前同男友去泰國度假，Phoebe只在社交平台Post獨照，係你就係你，唔使做乜去宣示主權。
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