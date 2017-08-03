﻿維港旁開騷勁有Feel JW事先張揚男友撐場

王灝兒（JW）8月將會勁忙，既要為月初跟坤哥（吳業坤）首度合作開騷作準備，同月20日又要參加《大家樂壇2017音樂會》，屆時同台仲有許志安、Supper Moment、觸執毛和雞蛋蒸肉餅。由於音樂會在尖沙咀文化中心露天舉行，JW認為對着維港靚景開騷特別好Feel，更講明兩個騷男友都會低調來撐場。 採訪：杜淑霞



髮型：Harry@hair 化妝：Sheryl 場地：香港藝術中心



有兩騷在手的JW，心情不算緊張，反而好鬼興奮，「我相信同坤哥個騷，應該會好好玩，佢唱我啲歌，我又唱吓佢啲歌，仲會大家一齊合唱，依家其實主要準備都係記歌詞，因為好多唔係自己啲歌嚟，要多啲時間去記熟。」



同G.E.M.少聯絡



到月尾戶外騷，JW反而覺得享受居多，「我以前都試過唱戶外騷，氣氛會特別好，仲可以望住維港景嚟唱歌，觀眾又望住維港景聽我哋唱歌，應該會好正好有Feel。不過，可惜今次只係各有各唱，冇機會同安哥同其他Band合作，如果大家一齊唱應該會仲好玩，希望下次有機會一齊玩啦！」



訪問當日見JW聲沙沙，幸好她澄清絕對無病，「我只係尋日做咗成日訪問，本身又鍾意講嘢，但我唱歌係用另一把聲，大家放心完全冇影響。」問到忙於開騷會否冷落男友Tarzan（葉韋彤），JW甜笑謂無影響，「佢好支持我工作。（到時佢會唔會嚟睇？）兩個騷應該都會去，仲會同埋成班朋友一齊支持我，不過佢會好低調，嚟咗大家都未必知。」至於會否叫埋有指因跟她前度男友Mark拍拖，因而令姊妹情不再的G.E.M.（鄧紫棋），JW就坦承最近大家各有各忙較少聯絡，「佢都好忙，成日唔喺香港未必嚟到。」







