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﻿志偉笑心悠彈古「精」

2017-08-03 列印
■心悠和「官仔骨骨」的志偉在會上玩燈籠預祝中秋節。
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　　劉心悠與曾志偉昨日齊出席早前合作拍攝的月餅廣告首播會，心悠談到在廣告中要彈古箏，但將古箏誤講成「古精」，志偉即取笑她道：「古『精』好難彈！點彈！」心悠只好尷尬傻笑。

　　心悠和志偉除了玩燈籠預祝中秋佳節外，亦要即場扮情深對望的甫士，但最後忍不住笑！問到如對住志偉般的男友是否好冧？心悠勉強地點頭笑，並說喜歡幽默的男士，外表不重要。問志偉會否介紹男仔給心悠認識？他就坦言：「好難搵，我認識的全是豬朋狗友！」
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