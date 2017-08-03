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﻿Twins扮DJ惡補打碟

2017-08-03 列印
■Twins扮DJ打碟似模似樣。
■阿Sa和阿嬌暢玩氣墊球。
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  Twins早前為新歌《朋友以上》拍攝MV，場景設定於Party room，阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）化身派對DJ一顯打碟功力，不過其實她們對打碟並不擅長，全程扮嘢，阿Sa分享，「我對打碟的唯一印象，就是從前跟鄭希怡上過一次堂，所以今次完全考急才，希望用笑容搭夠。」阿嬌就直認對打碟是零概念，唯有上網睇片惡補。阿嬌又表示：「還好我覺得《朋友以上》某程度好適合形容Twins，大家不要諗歪，我指歌詞中一句『長伴一生只有知己』好入心，這種覓得知己的幸福感有助入戲。」二人在MV一時玩氣墊球，一時又即興Jam歌，雖屬拍攝需要，但玩得好開心，完全寓工作於娛樂。



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