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﻿梁漢文拍MV險被拋落馬路

2017-08-03 列印
■拍MV險象環生，Edmond拍拍心口定驚。
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  將舉行音樂會的梁漢文（Edmond）近日忙於排練外，亦不忘錄新歌，早前就為主打歌《纏綿朋友》拍MV，要坐在拖板車上彈琴唱歌，由柴灣被拖到中環，途中發生驚嚇事件！Edmond苦笑道：「我全程要俾架貨車拖住，我同個琴就用拖板拖住喺後面行，原來香港啲馬路咁凹凸不平，灣仔去中環要上橋，上上落落，落橋時差啲震咗出拖板外，我真係嚇咗一嚇！」

  Edmond笑謂，鋼琴有大繩綁住，他就沒有安全帶！通宵拍該MV的Edmond開工至清晨時份，馬路上已經車來車往，Edmond自言變成「吸塵機」，吸盡廢氣！



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