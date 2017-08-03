﻿《蝶影》慶功宴 仙姐親賀寶珠阿嗲

為紀念唐滌生一百歲冥壽，「任白慈善基金」上演《蝶影紅梨記》一連17場演出已於日前圓滿結束，日前筵開50席慶功，白雪仙更拿出現金利是抽獎，仙姐和陳寶珠先後中獎。



寶珠姐致辭時說：「今次仙姐又教了很多東西給我，自覺比前有進步。」阿嗲更哽咽地說：「我好幸運，沒有仙姐就沒有我，我能成為仙姐徒弟覺得好幸福、好幸福，是仙姐生我下來！」阿嗲事後說對於開鑼前得了感冒影響聲線，心裏很難受，今次之後，未知何時再有機會。由於她一直帶病演出，喉嚨傷上加傷，醫生已叮囑她需時休息，暫時不要再唱。為了令喉嚨盡快痊瘉，她才沒打算外遊，留港醫病。寶珠姐亦沒計劃外遊，她說:「未來還要忙於出席很多飯局。（很多人讚你大有進步？）其實我每晚在台上都很幾緊張，驚忘記曲詞，驚行錯步，每場我都是在緊張中完成。」最後問仙姐何時再辦演出，她則未有回應。



