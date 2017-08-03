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﻿栢芝母子直播剪髮 鋒菲拍拖遊日慶生

2017-08-03 列印
■栢芝直播與兒子恤髮的情況。
■霆鋒與王菲拍拖遊日。
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　　謝霆鋒與女友王菲近日被網民「捕獲」齊以黑超情侶Look現身日本機場，王菲本月8日踏入48歲，兩人遂被指此行是到日本提早慶生。排隊過關時，霆鋒讓女友排先，期間王菲似發現被跟拍，霆鋒則似處之泰然。

　　另外，霆鋒與前妻張栢芝的長子謝振軒（Lucas）昨十歲生日，栢芝前日送上電腦等生日禮物後，昨帶同Lucas及其弟謝振南（Quintus）到髮型屋剪髮。栢芝直播Lucas洗頭時亦雙手插袋的Chok甫士外，又直播Quintus堅持「留尾」髮型，栢芝更邊拍邊高呼「頂唔順」呢！圖：網上圖片
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