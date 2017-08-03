另外，霆鋒與前妻張栢芝的長子謝振軒（Lucas）昨十歲生日，栢芝前日送上電腦等生日禮物後，昨帶同Lucas及其弟謝振南（Quintus）到髮型屋剪髮。栢芝直播Lucas洗頭時亦雙手插袋的Chok甫士外，又直播Quintus堅持「留尾」髮型，栢芝更邊拍邊高呼「頂唔順」呢！圖：網上圖片
栢芝母子直播剪髮 鋒菲拍拖遊日慶生
另外，霆鋒與前妻張栢芝的長子謝振軒（Lucas）昨十歲生日，栢芝前日送上電腦等生日禮物後，昨帶同Lucas及其弟謝振南（Quintus）到髮型屋剪髮。栢芝直播Lucas洗頭時亦雙手插袋的Chok甫士外，又直播Quintus堅持「留尾」髮型，栢芝更邊拍邊高呼「頂唔順」呢！圖：網上圖片
中三輟學 奮發考入警隊 保安局副局長 「我來自茶樓」
才俊莫問出處。政府公佈首批副局長、政治助理人選中，保安局副局長區志光出身基層，靠拼搏晉身警隊高層，再出任問責官員。據悉，他中三為幫補家計輟學，先後在酒樓及電子廠打工，十八歲考入警隊，他意識到英文不好，...
2017-08-03
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槍擊中國駐洛杉磯領館 華裔翁施襲後吞槍自殺
中國駐洛杉磯總領事館周一發生槍擊案，一名年逾六旬華裔男子向總領事館建築物連開多槍，再在座駕內吞槍自戕，事件並無造成他人傷亡。美國警方表示，疑兇是一名中國公民，當局正調查其身份、襲擊總領館動機。中方要求美方採取一切必要措施，確保總領館辦公地點和外交人員安全，並盡快查明事件。 事發在周一清晨約六時，槍手驅車抵達洛杉磯市Shatto Place中國駐洛杉磯總領事館門外，向建築物連開最少十八槍，子彈貫穿領事館玻璃門窗和金屬門框，館內最少留有八個彈孔，總領館外牆、門牌亦留有約十數個彈孔。 警方到場封鎖總領館附近道路調查，並在一輛日本品牌汽車內發現一名華裔男子中槍受傷，送院搶救...
2017-08-03
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平壤射導彈險擊中客機 美無意推翻北韓政權
平壤政府無視國際社會反對，上周再次試射洲際彈道導彈，美國傳媒引述華府官員透露，該枚導彈險擊中一班法航客機；法航強調，相關航班機未遇到任何特別情況。另外，韓國傳媒報道，美韓兩國原計劃本月底再次舉行聯合軍演，鑑於北韓持續挑釁，美軍或提前派遣兩個航空母艦戰鬥到朝鮮半島水域。 北韓上周五晚再次成功試射火星十四型洲際彈道導彈，美國傳媒周一報道，該枚導彈落入日本專屬經濟水域前不足十分鐘，法航一班由東京前往巴黎的客機飛越附近空域，當時機上載有三百二十三名乘客、機員，幸未有釀成危險事故。 美國國防部發言人指，導彈當時確實飛越商務客機所使用的繁忙空域，又稱導彈墜落水域經常有日本漁船作...
2017-08-03
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗尚悅2座高層F室，面積約356方呎，望翠綠山景，成交價445萬元，呎價約12500元，屬市價，原業主於13年7月，以約372...
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蘋果挾佳績「助拳」 杜指突破兩萬二新高
美股呈個別發展，在巨無霸蘋果公司股價及市值均創新高推動下，杜指曾升72點，再創日內新高，並突破22000點大關，標普和納指則偏軟。蘋果由於季度業績勝預期，股價曾升逾6%。 杜瓊斯工業平均指數收市報22016點，升52點；納斯達克指數收報6362點，跌0.29點。滙控（005）美國預託證價格報78.47港元，較香港收市價跌0.88港元；中移動（941）美國預託證價格報83.17港元，較香港收市價升0.19港元。 庫克暗示如期推新iPhone 蘋果公司（Apple Inc.）周二市後出爐的季績勝預期，截至7月1日的第三財季，純利為87.17億美元（約680億港元），按年...
2017-08-03
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闊別歐戰4年第一擊 紅黑軍誓響頭炮
褪色勁旅AC米蘭闊別歐戰舞台四年，今夏招兵買馬，新一季矢志躋身歐霸盃分組賽。今晚第三圈外圍賽次回合主場出擊，紅黑軍團得大批球迷入場支持，將帥承諾要雙殺近況平平的羅馬尼亞球隊CS卡拉奧華大學，得以光榮晉身附加賽，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。 （香港時間周五凌晨2:45開賽） 據報今晚重返歐戰首仗聖西路主場賽事已售出接近六萬張門票。為免令球迷失望，教練蒙迪拿已下必勝令︰「我們雖然坐擁首回合贏1:0的優勢，但這並不足夠，今晚一戰不容鬆懈，必須讓對手見識己隊真正威力。」 新將洛迪古斯摩拳擦掌 今夏加盟的守將列卡度洛迪古斯上仗憑罰球一箭定江山，取得在新東家的處子入球後，亦...
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工程師解說 新Noah 提升實力
豐田新改良版Noah上周末在港開售，代理在九龍灣旗艦店舉行傳媒發佈活動，負責開發Noah車系的總工程師水澗英紀專程從日本來港出席分享會。 文、圖：彭志揚 新版Noah一如以往分開八座...
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愛妻做慣專屬「服指」 李克勤 搵埋Wyman聯手打造新形象
49歲嘅靚聲王李克勤，將於9月舉行紀念騷《李克勤慶祝成立30週年演唱會》，仲四度加場至9場，佢大讚「長長久久，數字好靚仔。」為畀人耳目一新感覺，克勤選用全新製作班底，連形象都主動Call好友兼潮人Wy...
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社論——狀元入官場 多多益善
隨着首批副局長和政治助理人選出爐，特區問責班子隊形大致完整，副局長們不少是其界別的專才，以他們知識、能力和人脈，是局長的左右手，而政助多是精英，部份人放棄本身專業，加入特區政府熱廚房，表明從政決心，對長期鬧政治人才荒的香港，是良好的發展。 形容政助是精英，並不誇張。財經事務及庫務局政助楊寶蓮和運輸及房屋局政助符傳富的學業成績出眾，前者是會考十優狀元，後者八優，楊之前出任團結香港基金高級研究員，是智囊工作，顯示她對政策有興趣，而符屬「實踐型」人物，他是自由黨青年團主席，在政黨中磨練從政技巧，其原職為大會計行的金融服務經理，前途無限，不惜放棄高薪厚職，選擇投身政界。 商務及經濟...
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柏寶熱情未減 誓要重入頭五名
澳洲騎師柏寶上季手風不及以往，加上五六月間因私人理由請假一個月，結果全季贏出三十二場頭馬，較前季下跌十五場。柏寶接受訪問時，將有關他請假的傳言一一駁斥，並強調自己對騎師職業之熱愛未嘗冷卻，個人鬥心仍強...
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