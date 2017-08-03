﻿愛妻做慣專屬「服指」 李克勤 搵埋Wyman聯手打造新形象

49歲嘅靚聲王李克勤，將於9月舉行紀念騷《李克勤慶祝成立30週年演唱會》，仲四度加場至9場，佢大讚「長長久久，數字好靚仔。」為畀人耳目一新感覺，克勤選用全新製作班底，連形象都主動Call好友兼潮人Wyman黃偉文幫手。日前下午，潮流教主Wyman帶隊去中環ifc同克勤試名牌西裝。當日好友幫克勤試衫，做慣「專屬服裝指導」嘅愛妻盧淑儀亦在旁畀意見。有兩位「高人」悉心打造不一樣嘅李克勤，Fans有福嘞！ 採訪 : 張詠森



今年對李克勤嚟講，係人生事件簿嘅重要一環。皆因靚聲王將於下月3日至9日，假紅館舉行9場紀念騷。仲要係克勤「轉會」、加盟英皇娛樂嘅頭炮個唱，佢當然要付出200%努力去做個good show啦！



着西裝 唱情歌



今次紀念騷，克勤搵咗好友Wyman搞形象，仲話性感無底線，又會飛去日本買衫。日前下午一時許，克勤兩夫婦和Wyman及女助手現身ifc的名店Tom Ford揀衫，似係準備幾套禮服唱招牌情歌。呢個品牌一向多星級捧場客，早年美魔男梁朝偉大婚，都係着Tom Ford禮服O架！見名店經理替克勤度身，再取出幾套西裝畀佢試。而克勤當日亦好配合，醒目穿上白恤衫，就可以大方在店內試西裝。連試幾件，Wyman和盧淑儀都有給予意見。



最後，Wyman幫克勤着件銀灰色西裝，克勤照照鏡，點頭示意顏色唔錯，不過衫身太闊，手袖過長，size太大。逗留約一小時，Wyman嚴選了幾件，要改啱日後再取。其後，一行人穿過四季酒店等七人車接載，李太和孭住LV X Supreme Christopher PM潮爆背包嘅Wyman沿途雞啄唔斷，講到笑笑口，反而人夫就無乜表情，個樣睇落好攰，似係連日練歌，加上馬不停蹄工作，捱殘晒！