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﻿開騷前 勤湊仔

2017-08-03 列印
■克勤日前帶妻兒去樂園宿一宵，下午先嚟個下水禮。
■一向有操肌嘅克勤，身材好Fit。
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        備戰個唱嘅同時，滿分daddy克勤早前趁兩個寶貝仔Ryan(9歲大仔李立仁)和Rex(7歲幼子李力司)放暑假，嚟個短線遊。繼上月尾一家去樂園酒店過夜狂歡兼下水禮，日前人夫突然有三日假，即快plan個新加坡之旅。最緊要o氹得兩位「大細老闆」開心囉！
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