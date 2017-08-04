﻿曹永廉投訴不被尊重 蕭正楠寸：佢係長者唔係長輩

蕭正楠和曹永廉自12年合作《大太監》成為「太監五虎」後，真係Friend到極點，就連阿蕭女友黃翠如都自稱是「第三者」。最近兩人再合作《超時空男臣》，默契自然有增無減，但因太熟講嘢冇底線，這天訪問兩人繼續大玩互窒，阿廉當面投訴阿蕭不尊重他這個「長輩」，阿蕭就反擊稱阿廉是「長者」不是「長輩」，更笑指對方可能等不到他結婚，笑爆肚皮。



記得當日阿蕭話為了跟老友阿廉合作演喜劇，就算剛「生蛇」痊瘉也不請假照投入《超時》拍攝，追問阿廉會否感動，他就笑言：「佢自己想拍啫！不過我哋一齊拍喜劇真係好開心，同埋佢搞笑真係有一套嘅，不過有時唔識尊重吓我哋呢啲前輩囉！我度嗰啲笑位，成日唔肯跟住做。」阿蕭就反駁：「你係長者唔係長輩喎！其實應該提議下次宣傳活動喺老人院搞，阿廉應該會好融入到環境呀！」對於外界反應好，阿蕭除了覺得當日選擇無錯，還好有滿足感，「雖然劇本設計已經係好多笑料，但係大家再喺細節度加多啲會更正，好似蝦頭咀我哋三個嗰幕，其實係蝦頭睇咗劇本，主動話自己去演，效果真係正好多。」



否認8月結婚



近期未有新劇開的阿蕭將會到意大利參與《Do姐再Shopping》拍攝，但他否認跟翠如8月到當地結婚傳聞，「只係好耐冇放過假，呢個節目去意大利拍，咪順道當去休息吓，但翠如冇份去拍㗎！（究竟幾時結婚？）我哋真係未傾過結婚問題，我知佢仲有好多嘢想做，不過佢真係個唔可以錯過嘅女仔嚟嘅。但係你都知佢係怪人嚟，好隨性完全唔鍾意計劃，或者等佢同我求婚先囉！」此時阿廉即搞事謂，「都係時候，你年紀都唔細啦！」阿蕭即寸，「係呀！咁落去我唔知你睇唔睇到我結婚呀！」真係玩到冇底線喎！



採訪：杜淑霞



服裝：G2000(曹永廉)、Mino Maestrelli(蕭正楠)



