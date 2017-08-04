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﻿着低胸背心行街街 連詩雅原來有胸

2017-08-04 列印
■着住背心仔嘅Shiga見到樓上有記者影佢即送上笑容。
■Shiga講住電話試粉底。
■Shiga左手拎外套，右手拎袋同紙袋行去港鐵站。
■無助手喺附近，Shiga要撳定錢傍身。
■Shiga同Christy好Friend，會約埋一齊出席活動。
■Shiga同鄭融開Show，演唱會海報惹嚟大量負皮。
■Christy同王宗堯曾經拍拖，但拍咗無耐就分手。
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        因為阿Sa有拖拍，搞到連詩雅(Shiga)早排見報率好高，事關阿Sa個有米又靚仔嘅男友係Shiga嘅舊愛，有傳Shiga好想復合所以搞到阿Sa要宣示主權。有錢靚仔香港有好多，所以Shiga都好快收復心情，得閒仲着住低胸背心同老友，王宗堯舊愛黎紀君(Christy)行街試化妝品，咦，原來好瘦嘅Shiga都有胸㗎喎。        未識到富貴男友就要靠自己，Shiga同鄭融將於九月合作開演唱會，兩位歌手同樣讀國際學校，滿口英文應該好夾，不過，兩人唱現場仲爭啲，要努力練吓氣嘞。

Shiga好多嘢講

  日前傍晚6時，着住粉紅小背心嘅Shiga同Christy去咗ifc行街，兩人先去Zara買衫，之後再去詢問處問吓想去嘅舖頭喺邊度，兩人沿途好好傾，未停過，但Shiga唔多專心，傾偈之餘四圍望，唔覺意發現原來着低胸背心嘅Shiga都有啲睇頭，上圍有啲肉，骨感得嚟幾養眼。最後兩人買完化妝品就行去港鐵站櫃員機撳錢再去搭的士。

採訪:李權威
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