﻿着低胸背心行街街 連詩雅原來有胸

因為阿Sa有拖拍，搞到連詩雅(Shiga)早排見報率好高，事關阿Sa個有米又靚仔嘅男友係Shiga嘅舊愛，有傳Shiga好想復合所以搞到阿Sa要宣示主權。有錢靚仔香港有好多，所以Shiga都好快收復心情，得閒仲着住低胸背心同老友，王宗堯舊愛黎紀君(Christy)行街試化妝品，咦，原來好瘦嘅Shiga都有胸㗎喎。 未識到富貴男友就要靠自己，Shiga同鄭融將於九月合作開演唱會，兩位歌手同樣讀國際學校，滿口英文應該好夾，不過，兩人唱現場仲爭啲，要努力練吓氣嘞。



Shiga好多嘢講



日前傍晚6時，着住粉紅小背心嘅Shiga同Christy去咗ifc行街，兩人先去Zara買衫，之後再去詢問處問吓想去嘅舖頭喺邊度，兩人沿途好好傾，未停過，但Shiga唔多專心，傾偈之餘四圍望，唔覺意發現原來着低胸背心嘅Shiga都有啲睇頭，上圍有啲肉，骨感得嚟幾養眼。最後兩人買完化妝品就行去港鐵站櫃員機撳錢再去搭的士。



採訪:李權威