﻿結局曝光 王浩信無奈 朱千雪《踩過界》慘死

千雪於《踩》劇第二季首集登場，演「盲俠」大律師王浩信的前女友天恩，劇情講盲俠有機會重見光明，天恩被爸爸戴德仁錯手殺死，重見光明的盲俠第一眼就是見到天恩的屍首，不禁抱屍痛哭。李佳芯飾演的王官被推落崖跌死，一樣無好收場。
講到《踩》劇被劇透，王浩信說：「有得有失，套劇嚮內地有迴響同成績好理想，成個團隊好開心，但影響到香港觀眾嘅追看性，咁快知道結局係有啲無奈，希望觀眾繼續追看，支持我哋嘅心血。」千雪則不太擔心收視，「雖然結局好Sad，但可以令觀眾記得我哋都係好事。」
大人細路機不離手成為都市常態。衞生署調查顯示，有一成三小學生平均日花逾三小時上網，較三年前同類調查勁升四倍。調查更發現，逾一半受訪小學生曾因上網或使用電腦而與父母爭執，亦有七成七受訪家長稱為此與子女爭...
2017-08-04
中國第一艘國產航空母艦四月下水，目前正進行舾裝工序，母艦研製總指揮胡問鳴透露，母艦建造過程順利，並已開始測試動力系統，相信下月可提前進入系泊試驗。他又指，中國可借建造國產母艦機會，建立一支研發母艦人才隊伍。 胡問鳴表示，首艘國產母艦下水後，依然在船廠內進行安裝設備、測試等後續工作。他指，航空母艦屬大型水面艦艇，建造過程劃分開工、下水、系泊試驗和海上試驗、最終交付部隊四個程序。 他透露，母艦舾裝過程順利，完成安裝設備後，母艦會進入系泊試驗階段，驗證各設備是否滿足船舶設計等要求，為未來海上試驗做準備。胡問鳴指，開始系泊試驗，代表母艦發動機能供應電力，且相信下月展開系泊試...
2017-08-04
美國傳媒報道，社交網站facebook創辦人朱克伯格夫婦，聘用前任總統奧巴馬高級顧問、前國務卿希拉莉總統競團隊營首席策略師博納森，擔任二人名下慈善基金顧問，令外界猜測，朱克伯格或有意進軍政界，甚至競選美國總統。 報道引述消息人士透露，朱克伯格夫婦已正式聘用博納森、博納森戰略集團，擔任二人名下慈善基金「陳．朱克伯格行動」顧問，他將為基金慈善事業展開研究。報道稱，該項任命是朱克伯格夫婦將慈善事業進一步推向政治和政策領域最新跡象。 報道指，朱克伯格夫婦早前已聘用前總統奧巴馬二○○八年大選競選經理大衞普洛夫、民主黨參議員添凱前通訊顧問為基金顧問。外界猜測，朱克伯格或有意進軍...
2017-08-04
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接，美聯區域經理鄧涇渭表示，元朗溱柏2座中層E室，面積821方呎，三房間隔，以740萬元成交，呎價9013元，屬市價。買家為一名用家，購入作上車自住。原業主於13年...
2017-08-04
長和（001）昨日收市後公佈今年上半年盈利增7%，達159.19億元，勝預期。每股派息增加6%，至0.78元。單計長和派息，主席李嘉誠收息已達9億元，連同長實地產（1113）派息，共收股息13.93億元。李嘉誠指中國內地「一帶一路」策略措施，預期將為區內創造大量商機，香港地位獨特，定可受惠。 長和上半年收入1900億元之中，12%來自香港，歐洲比重高達47%。以除息稅攤銷前盈利453億元計，歐洲佔57%，香港則只佔6%。副主席李澤鉅指，上半年是集團最受英鎊及歐羅匯率波動影響的期間，但匯率有升有跌，相信或早或遲會回復正常。 長和期內的遞延稅項為8.44億元抵免，去年則...
2017-08-04
摩納哥在今晚法甲開鑼戰主場對陣圖盧茲，展開他們的衛冕冠軍之旅。該隊教練查廉賽前揚言，對「新亨利」基利安麥巴比繼續大放異采信心十足，配合近三次聯賽主場交手全勝的數據支持，去季僅得十三名的圖盧茲料難望偷雞，主勝穩開。（無線myTV Super303頻道周六凌晨2:45直播） 摩納哥在季前友賽取得兩勝三和一負成績後，於法國冠軍盃1:2敗給巴黎聖日耳門。事實上，他們今夏有班捷文文迪、貝拿度施華、泰莫爾巴卡約高和謝明四人他投，而會方繼續奉行發掘新星政策，找來安德列治的比利時國腳中場泰尼文斯和廿一歲前鋒迪亞卡拜填補空缺，連番變動勢令該隊整體實力有所下降。 教練靠晒麥巴比 不過，...
2017-08-04
針對Windows系統漏洞的勒索病毒密襲全球，加上Macbook系列手提電腦近年售價相當進取，愈來愈多人考慮「轉會」，捨Windows而取Mac。究竟應否轉會？轉會時又有甚麼要留意？等用家和專家話你知...
2017-08-04
禁仔埋身 歌神張學友和愛妻羅美薇嘅大女（Zoe）張瑤華，昨日啱啱17歲生日，初熟靚樣曝光後，即被捧為索爆星二代。月前，踏入青春期嘅Zoe與外籍男模Mathis攬照流出後，疑情竇初開，搞到緊張大...
2017-08-04
電子虛擬潮流，商機無限，軟件和硬件推陳出新，勢不可擋，可成為千億元的創科產業，是經濟發展的前景。但社會須適當處理電子虛擬文化的副作用，以免青少年沉迷上網打機問題惡化。 首屆香港電競音樂節今日起一連三天在紅館舉行，有助推動香港趕上國際電競熱潮，在選手於網上遊戲拼過你死我活的背後，其實有一個強大的產業鏈支持。單單是手遊研發，就是千億元的產業，而且可持續性甚強，除了遊戲內容不停更新，參與者購買虛擬產品，以增強實力，其他關連產品，多不勝數，如高清屏幕、先進滑鼠、無線充電、專用椅，以至VR設備，只要有創意，就不愁沒有市場。 國際流行電競比賽，帶動多個新工種出現，有人試玩手遊公司新產品...
2017-08-04
騎師潘頓上季成績突出，繼一三至一四年馬季後，再次贏出超過一百場頭馬，全季取得一百零七場頭馬，同時勝出率和獎金均較前季上升，只是始終未能逼近冠軍莫雷拉，在騎師龍虎榜上居第二，潘頓坦言自己以平常心面對，只...
2017-08-04