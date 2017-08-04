﻿結局曝光 王浩信無奈 朱千雪《踩過界》慘死

朱千雪與王浩信再度合作的《踩過界》與內地視頻網同步播出，但視頻網將全部集數一次過上載，不少觀眾已率先睇看過該劇的大結局，紛在網上討論劇透。



千雪於《踩》劇第二季首集登場，演「盲俠」大律師王浩信的前女友天恩，劇情講盲俠有機會重見光明，天恩被爸爸戴德仁錯手殺死，重見光明的盲俠第一眼就是見到天恩的屍首，不禁抱屍痛哭。李佳芯飾演的王官被推落崖跌死，一樣無好收場。



講到《踩》劇被劇透，王浩信說：「有得有失，套劇嚮內地有迴響同成績好理想，成個團隊好開心，但影響到香港觀眾嘅追看性，咁快知道結局係有啲無奈，希望觀眾繼續追看，支持我哋嘅心血。」千雪則不太擔心收視，「雖然結局好Sad，但可以令觀眾記得我哋都係好事。」