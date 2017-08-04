﻿娜姐自揭醉倒瞓街

周秀娜與劉佩玥昨出席一啤酒園開幕禮，娜姐自言酒量很差，一杯就醉，入行前更試過醉倒瞓街，醒來後發現身旁都是垃圾，幸好有朋友一直在旁照顧。



劉佩玥被指於無線推出的社交平台big big channel，直播夾Band唱歌時藐爆麥明詩，劉佩玥強調與麥明詩是好朋友，指報道是斷章取義。對於早前傳出她與ViuTV主持陳安立拍拖，劉佩玥否認其事，又說：「其實我有點介意被指是娘娘收兵，我從沒有當身邊的男仔朋友是兵，他們亦沒有當我是娘娘，對我不會憐香惜肉。」



