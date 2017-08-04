﻿蘇永康如願出Hi-Fi碟

蘇永康昨日到商台宣傳新碟，坦言已等了6年，最初重投華星唱片已計劃出Hi-Fi碟，但郭啟華提議要多做新歌，之後又組Big Four及男人幫巡演，延至今年終可如願出Hi-Fi碟。康仔透露單是製作費已超過100萬元，笑問如何為公司跑數？他自信地表示從沒令公司蝕錢，希望這張碟不會打爛嘜頭，至少要賣18,000張才回本。



康仔指過往大賣的發燒碟有盧冠廷及林子祥，他與雷頌德表示新碟要有兩位前輩的水準才能見得人，亦難得公司支持，感恩有公司跟他一起「癲」！



