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﻿蘇永康如願出Hi-Fi碟　  

2017-08-04 列印
■蘇永康自言從未令公司蝕本。
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  蘇永康昨日到商台宣傳新碟，坦言已等了6年，最初重投華星唱片已計劃出Hi-Fi碟，但郭啟華提議要多做新歌，之後又組Big Four及男人幫巡演，延至今年終可如願出Hi-Fi碟。康仔透露單是製作費已超過100萬元，笑問如何為公司跑數？他自信地表示從沒令公司蝕錢，希望這張碟不會打爛嘜頭，至少要賣18,000張才回本。

  康仔指過往大賣的發燒碟有盧冠廷及林子祥，他與雷頌德表示新碟要有兩位前輩的水準才能見得人，亦難得公司支持，感恩有公司跟他一起「癲」！

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