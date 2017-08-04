 Advertisement
  • 2017年8月4日 星期五
  • 27º
  • 95%
熱門： 項明生蔡若蓮楊鳴章失蹤深圳女生政治助理

日報新聞 > 娛樂

﻿Eason做星級導師玩走音搞笑

2017-08-04 列印
■Eason的新歌表達對愛情的渴望。
■Eason忙於錄新歌外，亦擔任內地歌唱節目導師。
Previous Next

  最近陳奕迅（Eason）忙於籌備即將在10月推出的全新國語大碟，繼早前的《披風》和《放》之後，今日Eason再度推出兩首國語新歌《海膽》和《誰來剪月光》，分別講述成熟男子經歷感情後的滄桑，以及透過月亮來表達對愛情的渴望與恐懼。

  此外，Eason除了籌備新歌外，亦忙於擔任內地音樂節目《中國新歌聲》第二季的星級導師，經常喜歡開玩笑的Eason在第二集中唱出一曲《十年》示範唱功，怎料一開口卻刻意走音兼錯歌詞，引來全場爆笑。直到副歌部份，Eason才發揮真正實力，正正經經獻唱，令觀眾拍爛手掌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd