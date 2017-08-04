﻿過氣情侶黃寶欣黃翊大方合照

闊別樂壇多年的一對前樂壇情侶黃寶欣和黃翊，以及鄭敬基、張崇基和張崇德等，前晚演出懷舊金曲欣賞會，黃寶欣與黃翊再見亦是朋友大方合照。黃寶欣表示，這次是她重新以歌手身份在大會堂音樂廳面對那麼多觀眾的首次演出。問到可打算與鄭敬基一起舉行演唱會？她坦言：「若影響不到工作的情況下又能滿足到興趣，我真的很想。」



而黃翊也是重返樂壇後首次面對大量觀眾演出，黃翊笑稱不算緊張，反而早前錄影音樂節目時，有資深歌手呂珊看着自己演唱，就好緊張，害怕唱得欠佳被對方聽到。