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﻿親證病況好轉 羅浩楷寄情炒股票

2017-08-04 列印
■譚嘉儀本月13日踏入29歲。
■羅浩楷昨出席8月星辰活動。
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  曾於《歡樂今宵》中扮演多個經典人物的羅浩楷，去年承認患上骨椎病，發病初期更一度失去自理能力。剛於周二踏入68歲的羅浩楷，昨精神奕奕返將軍澳電視城出席「8月星辰」活動，他透露骨椎病康復進度不錯，現時能夠除下頸箍扭動頸部之餘，亦可撐着枴杖步行。羅浩楷透露，現時沒生產力，唯有專注投資炒賣股票，更展示其手上的三卡鑽戒，稱是買賣股票獲利所送的，又叫傳媒估多少錢。

  同場的譚嘉儀將於今月13日迎來29歲生日，她表示生日願望是找到真命天子。談到她早前在旺角街頭表演時被非禮的案件有何進展時，譚嘉儀稱已交由警方處理，暫未有新消息。
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