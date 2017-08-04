﻿親自揸車接送 張學友人肉監控大女

禁仔埋身



歌神張學友和愛妻羅美薇嘅大女（Zoe）張瑤華，昨日啱啱17歲生日，初熟靚樣曝光後，即被捧為索爆星二代。月前，踏入青春期嘅Zoe與外籍男模Mathis攬照流出後，疑情竇初開，搞到緊張大師Daddy返港即急急拆彈，代女澄清戀情。唔想阿囡早拍拖，天王父親唯有出招，盯實愛女。日前下午5時許，短褲仔Zoe去完街街要「交人」，就在銅鑼灣時代廣場等daddy接載。未幾，見戴口罩嘅學友載住12歲孻女前來搵大女，被父親mark實行蹤，想有異性埋身都幾難啦！



張學友多年嚟一力搵銀，高度保護家人私隱，愛妻和兩千金極少曝光，尤其孻女樣貌幾乎成謎。13年，天王老竇曾將大女瑤華送到英國寄宿學校，惜千金未能適應當地生活，未幾回港改讀一年學費至少十七萬的哈羅國際學校。讀國際學校後，長直秀髮嘅Zoe開始識打扮，愛着短褲、畫眼線和化淡妝，厚唇靚樣被指似人妻舒淇，其實愈大愈似阿媽羅美薇囉！



月前，Zoe與外籍男模Mathis相擁合照互講「i love u」放閃。其後，老竇返港急解話：「喺佢哋文化上，講Love you等於講Bye bye。」更謂大女無拖拍。但大女咁省鏡，做老竇嘅真係好擔心，所以近日歌神在港備戰下周巡唱澳門站，都把握時間睇實個女。



忟憎豬等車



日前下午5時許，束上馬尾嘅的骰Zoe穿上短tee波鞋熱褲、孭背包現身銅鑼灣時代廣場後門。當日學友女照舊化淡妝及眼線，仲有副眼鏡架頭，幾有星味。青春Zoe等車其間，一直機不離手又嘴扁扁，有啲忟憎豬。未幾，戴帽和口罩密冚個樣嘅學友，駕駛黑色Range Rover來接大女。其12歲孻女瑤萱，早已跟車坐在後座，見到胞姊，瑤萱就坐過另一邊，讓姊姊上車，然後三父女一齊返家。



採訪 : 梁志明