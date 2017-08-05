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﻿Celine月中再戰《一叮》

2017-08-05 列印
■Celine腳踏3吋高踭鞋，身穿Moschino外套及John Galliano短裙亮相。
■Celine與蕭定一齊受訪。
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　　年僅9歲的譚芷昀（Celine）在《全美一叮》成為首位奪得Golden Buzzer的香港人並直接晉級半準決賽，她昨在祝捷會提到宣佈成績一刻，「覺得好shock，沒有expect有這個happen，一啲嘢都講唔到；我覺得係一個miracle，自己好lucky、會有金粉跌落來。」

　　提到同樣9歲的美國小巨肺對手Angelica Hale，Celine認同對方是勁敵，但未有機會見面。經理人蕭定一指Celine 8月中將參與節目現場直播的半準決賽，他又為對方被批選唱情歌解畫，重申她沒權選歌。
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