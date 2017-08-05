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﻿JC憂安志杰坐輪椅行婚禮

2017-08-05 列印
■JC和好姊妹Ana R.齊現身。
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　　　Jessica C.（JC）和抱着囡囡的Ana R.昨日出席裝置藝術活動，JC表示未婚夫安志杰快將回內地工作，故想一家人多點時間相處。講到安志杰的腳傷，JC指他日前覆診時，非常大膽沒用枴杖，但腿部打了石膏不應用力，她都有提醒安志杰，不希望10月舉行婚禮時他要坐輪椅！

　　問到會否同到內地照顧安志杰？JC稱之後會探班，雖然擔心，但信安志杰識照顧自己，他的康復進度很好。至於婚禮，JC坦言已籌備得七七八八，正物色婚紗和Keep fit，笑指做了母親後少做運動，她會準備比堅尼亮相沙灘婚禮，希望減10磅，以性感姿態示人，安志杰傷後仍繼續運動，她都要好好努力！
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