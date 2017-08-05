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﻿Edison分享囡囡得意樣

2017-08-05 列印
■Edison的囡囡Alaia獲不少網民讚可愛！網上圖片
■Edison（右三）與家人早前齊為Alaia舉行百日宴。資料圖片
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　　陳冠希（Edison）跟內地模特兒女友秦舒培去年初爆出戀情，女方今年三月更為Edison誕下囡囡Alaia，不過兩人表現低調，未有公開誕女消息。及至六月時，Edison的友人於社交平台公開Edison一家人開心慶祝Alaia的百日宴照片，才令BB女樣貌曝光！

　　Edison隨後亦分享Alaia的腳仔及着波鞋的照片，至昨日終於親自上載囡囡的正面照，向大家介紹B女，相中可見Alaia非常精靈可愛，眼大大，嘴細細似足媽咪秦舒培。不少網民紛留言大讚Alaia得意可愛，又祝福Edison一家三口幸福。
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