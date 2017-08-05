﻿新歡嗒辣妹 悔撇洪永城 唐詩詠拍喊戲似開水喉

近日唐詩詠靠大媽舞手機廣告，成為網民熱捧對象，不過她的感情生活，外界更加關心，最新發展是早前另結的新歡盧啟邦，疑秘嗒辣妹YoYo，令這個「不能錯過的女友」可能又再揀錯郎，除非唔係啦！據講詩詠好後悔狠撇洪永城，想跟對方復合，自然心情唔多好。日前見她跟袁偉豪為新劇《揀仁的時光》開工，兩人拍場嗌交戲，詩詠勁容易投入，話喊就喊，好似開水喉咁，呢啲真係唔知叫演技，定係有感而發呢？



採訪：梁志明、李維隆



詩詠同洪永城13年拍劇撻着，4年來雖然成日有傳男方偷食，但尚算甜蜜，詩詠更不時開腔力撐男友，洪永城亦公開表示視女方為結婚對象。不過，感情嘅事，有時真係話變就變，早前忽然傳出詩詠被「太陽世紀集團執行董事」盧啟邦（Andrew）力追，之後她亦和洪永城公佈分手消息，4年情話斷就斷。



有望復合



當日詩詠雖然聲淚俱下表明分手不涉及第三者，而洪永城也幫口澄清，但 Andrew的出現，又剛巧遇着他們分手，不難令人想到這「第三者」是導火線。不過近日有指向來情史多姿多采的Andrew，最近再有新女亮相，該長髮辣妹駕着粉紅Benz跑車，現身Andrew大坑道寓所，該名叫「YoYo」的辣妹，更不時在社交平台放二人親密照，疑宣示主權。有指詩詠向密友哭訴透露，面對「花弗」的Andrew，今次終當機立斷即時斬纜，同時亦好後悔狠撇洪永城，對於跟洪復合冇咁決絕。



悶悶不樂



本來專注工作，作為治療情傷是個好方法，但日前下午4點幾在鯉景灣附近，詩詠為擔正的《揀仁的時光》開工，見她未埋位時個樣悶悶不樂，似足生意失敗。到埋位跟男主角袁偉豪拍場感情戲，詩詠先單拖坐在公園喊住扮食雪糕，而突然袁偉豪出現攬着她來o氹。排位時詩詠望住杯雪糕個樣已經相當淒涼，睇到都想衝過去攬住佢；到正式詩詠更加好似唔使用力咁，好自然就流咗大大滴眼淚。拍喊戲拍到好似開水喉咁自如，究竟單純靠演技，定係有其他助力，你懂的！