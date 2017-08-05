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日報新聞 > 娛樂

﻿不能錯過的大媽舞

2017-08-05 列印
■廣告中，詩詠又Rap又跳，相當賣力。
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  除了感情事，詩詠近日最多人談論，當然是為手機拍攝的廣告中，一場「極具娛樂性」的大媽舞，再加上一句「你有freestyle嗎」台詞，廣告片自然成功於社交平台瘋傳，成為網民「不能錯過」睇的短片。
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