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﻿挑機電競冠軍 張曦雯製高潮

2017-08-07 列印
■左起：張曦雯、江嘉敏及湯洛雯齊出席活動。
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  荷里活鉅製《變形金剛：終極戰士》正在港上映，張曦雯、湯洛雯及江嘉敏昨到屯門出席電影與一商場舉行的聯乘電競比賽決賽活動。

  三人於活動上，與現場觀眾大玩地氈拼圖問答遊戲，期間笑料百出，非常搞笑！至於張曦雯早前直播打機時，肉緊得爆粗展露真性情，而被網民封為「打機女神」，她昨日除親自教授湯洛雯和江嘉敏打機技巧外，更落場挑戰決賽冠軍，成功將全場氣氛推至高潮！



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