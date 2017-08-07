﻿滾石樂隊Ronnie Wood肺癌拒化療

英國殿堂級組合滾石樂隊，縱橫樂壇逾半世紀，隊中著名結他手、現年70歲Ronnie Wood，近日接受英國《周日郵報》訪問時，卻自爆三個月前確診患肺癌，令外界相當震驚！



Ronnie表示，今年5月時其主診醫生提議他做一個較詳細的身體檢查，隨後醫生發現其左邊肺部有異樣，並證實患有癌症腫瘤，需要進一步檢查是否已經擴散。Ronnie表示：「當時我已作了最壞打算，將要與家人說再見。但無論結果如何，我都會拒絕化療，因為我不想失去這頭濃密的秀髮！」幸好醫生之後證實他的癌細胞未有擴散，因而立即做緊急切除手術。Ronnie續表示，自己正逐漸康復，只需要每隔三個月回醫院覆診一次，又自覺癌症現時受控非常幸運。