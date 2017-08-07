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﻿安芭赫德遭有米男友狠飛

2017-08-07 列印
■安芭（左）與Elon今年4月公開認愛。資料圖片
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  荷里活女星安芭赫德（Amber Heard）去年提出跟前夫尊尼特普離婚後，隨即搭上電動車公司Tesla Motors創辦人Elon Musk，兩人並於今年4月認愛，不過一年感情火速見光死，昨有指安芭日前慘遭Elon狠飛。

  據英國媒體《Mail On Sunday》昨引述知情人士報道，「Elon一星期前向安芭提出分手，因他聽到一些關於安芭的行為令他難以接受，加上安芭控制欲強又自私，令Elon甚為頭痛。」有指Elon已返回洛杉磯，而遭狠飛的安芭則繼續留在澳洲拍攝DC超級英雄片《水行俠》，趁機療情傷。不過Elon則透過發言人表示對於相關傳聞不作任何回應。
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