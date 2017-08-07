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﻿栢芝動員兩子 拍片祝福鋒菲

2017-08-07 列印
■栢芝拉埋兩個囝囝恭喜鋒菲戀。資料圖片
■霆鋒與王菲日前被網民拍到現身日本機場。資料圖片
■眼仔碌碌的Lucas講廣東話好得意。網上圖片
■Quintus對住鏡頭有啲怕醜。網上圖片
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  謝霆鋒和王菲愛得火熱，日前拍拖遊日本時被網民野生捕獲，但每次報道都會與霆鋒前妻張栢芝的名字扯上關係，昨日有指栢芝在社交平台上載片段，更拉埋兩個囝囝Lucas和Quintus、連同家傭，齊聲以廣東說：「係真唔係？衷心祝褔他們！」實行全家送祝褔；但片段完全沒有提及「鋒菲」名字。

  雖然片段搞笑，但網民反應不一，甚至惹來負評，認為兩個囝囝和家傭是無辜被牽連，但亦有網民撐栢芝，認為不說又被指心存恨意，說又被狠批。



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