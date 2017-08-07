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﻿處女聲演動畫首映 歐鎧淳拖男友撐場

2017-08-07 列印
■歐鎧淳叫男友胡子彤買飛支持。
■露膊劉心悠，性感現身。
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  保良局主席陳細潔、副主席蔡李惠莉、歐鎧淳、王喜、蔡加讚夫婦等，昨日出席動畫《天使愛芭蕾》首映禮。首次聲演動畫的歐鎧淳表示配了三日音，要高八度演出，笑言角色似她一樣是男仔頭，男友胡子彤亦有前來捧場。問她其後會否多做演藝工作？歐鎧淳直言很難，稱公司和教練有過爭執，近日要加緊訓練，備戰9月的3場比賽。

  另外，王喜日前在社交網站貼文指的士司機找贖時找少7毫，暗示司機行為失當，被不少的士司機狂轟，王喜表示只是和大家分享生活趣事，貼文無嘲諷意思，無想過會引起廣泛討論。
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