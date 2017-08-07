﻿EXO離港 400粉絲冒暑送機

去季英超競爭空前激烈，車路士、熱刺、曼城、曼聯、利物浦和阿仙奴全是爭標份子，統稱為「Big 6」。六雄各隊今季積極擴軍，掀起一場軍備競賽，當中「衛冕之獅」車路士簽入幾名新兵中，以中鋒艾華路莫拉達最為外界關注。 車路士捧走去季英超寶座後沒有停下來，今夏斥資一億二千七百萬鎊（約十三億港元）增兵，包括以五千八百萬鎊從皇家馬德里羅致西班牙中鋒艾華路莫拉達。這名廿四歲前鋒去季在銀河艦隊扮演後備殺手，各賽事上陣四十三次，有廿四次替補出場，但仍然攻入廿球展示射手本色，今夏為了爭取更多出場機會毅然轉戰英超，與當年任教祖雲達斯時拍板買入他的藍獅領隊干地重逢。 取代哥斯達擔大旗 此子對...

2017-08-07