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﻿EXO離港 400粉絲冒暑送機

2017-08-07 列印
■戴上口罩的D.O.與伯賢陸續步入機場。
■戴漁夫帽的燦烈最先現身。
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  由於前日亦是EXO官方fans club成立三周年，8位成員前晚完成演出後即在後台拍片慶祝。缺席的Lay亦於社交平台留言謝謝粉絲。昨日，EXO離港，大約於11時45分抵達機場，戴上漁夫帽的燦烈最先步出，Kai、Xiumin、Chen及D.O.等亦戴上口罩出現，而伯賢緊隨其後，一眾成員獲安排行VIP通道，引來400粉絲冒酷熱天氣送機，幸好未有像日前來港時，粉絲搞到一仆一碌。
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